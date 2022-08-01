وزير النقل يتفقد تطوير «الدائري».. ويناشد المواطنين: لا تلقوا مخلفات تجنبا للحوادث

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى، حيث تفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري، حيث جرى الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها، والتي تشمل المسافة من «المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/والإسكندرية الزراعي»، والمسافة من تقاطع «المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات» بإجمالي طول 76 كم.

تطوير الطريق الدائري

وتفقد وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي وقطاعات الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية / المنصورية بإجمالي طول 34 كم، كما تشمل المرحلة الثانية، محاور المريوطية والجزائر والمرج، وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع الإسماعيلية الزراعي.

وتابع الوزير، التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي (السطحي)، الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ووجّه الوزير باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التحديات الخاصة بهذا الطريق، ومتابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي

كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير، التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة، حيث بدأ تنفيذ 33 محطة، وتم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، ووجّه الوزير بكتابة أسماء محطات BRT باللغة العربية.

ويصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه وحيث يدخل تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كما تفقد الوزير المواقع المخصصة لشحن أتوبيسات BRT.

وأكد الوزير على هامش الجولة، أنّ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنّنا نسابق الزمن للانتهاء من مراحل المشروع المهم، لافتا إلى أنّ أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وناشد وزير النقل، المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث، مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان، لافتا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT.