كامل الوزير للشركات الجديدة: ملتزمون باتفاقياتنا.. وجاهزون لحل أي مشكلة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تستعد لإجراء تحالفات مع شركات عالمية عاملة في تشغيل المواني مثل ميناء السخنة، خلال الفترة المقبلة، «بنطمن شركاءنا إحنا ملتزمين باتفاقياتنا، وفي سفاجا شغالين على ميناءين هناك، وتفاوض معنا عدد من الشركات الكبرى ودخلوا معنا في ميناءي دمياط والإسكندرية».

الوزير: نحترم اتفاقياتنا مع شركائنا سواء المجموعة الحالية أو القادمين

وأضاف «الوزير»، خلال مؤتمر صحفي، عقب توقيع عددٍ من البروتوكولات، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، «كل دول شغالين وفيه خطوط ملاحية بتدخل.. وإحنا بنرحب بيهم وبنشجعهم، وأي مشكلات لوجيستية أو فنية أو قانونية أو تشريعية إحنا جاهزين نحلها طالما بقينا شركاء، ونحترم اتفاقتنا مع شركائنا سواء المجموعة الحالية أو القادمين».

الوزير: إحنا مش بنبيع أراضينا

واستطرد: «بالنسبة لإعادة التسليم فده الطبيعي وعلشان نطمئن أهالينا والمشككين، إحنا مش بنبيع أراضينا أو المواني، ولكن بنتشارك مع صديق مستثمر بيعمل بنية فوقية، وبعد فترة التزام معينة بيسلم لينا المحطة جاهزة زي ما خدها بالظبط، وبينا وبين الشركة عقد الالتزام يستمر لمدة 30 سنة، وهو تحالف عالمي قوي وكبير، وأنا بعد انتهاء الفترة دي همسك فيهم بأيدي وسناني، علشان يستمروا طالما ملتزمين بالاتفاق ونصوص التعاقد».

ووجّه كامل الوزير، رسالة للشركات العاملة مع الحكومة والمشاركين في المشاريع المختلفة قائلًا لهم: «أنا بطمنهم وبطمن كل الشركات العاملة معنا في المشاريع.. إحنا عمرنا ما روحنا للتحكيم ضد حد، ولو فيه أي مشكلة بينا بتتحل على الترابيزة بمنتهى الشفافية والوضوح ولمصلحة كلا الطرفين، ومش بنروح للتحكيم».