هيئة الكتاب تصدر «المنظمات الأثيرة بين التطوير وأمل التطبيق»

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتابًا بعنوان «المنظمات الأثيرة بين التطوير وأمل التطبيق»، من تأليف الدكتورة هويدا عزت أحمد.

الكتاب يرصد تطورات مجال الموارد البشرية

ويرصد الكتاب تشهده المُنظمات الآن من تطورات جوهرية في مجال الموارد البشرية، الأمر الذي قاد إلى تبنّي تطبيق أبعاد المُناخ الأثير (Authentizotic Climate)، الذي عرفه الباحثون في علم الإدارة بأنه مُناخ نفسي يتكامل مع ثقافة المُنظمة، كنهج استراتيجي تتحرك تبعًا له كافة سياسات المُنظمة من تمكين العاملين وسلوكيات المواطنة التنظيمية.

الكتاب يساعد منظمات الأعمال

ومن هذا المُنطلق، يسعى الكتاب إلى مُساعدة مُنظمات الأعمال على تفعيل أبعاد المُناخ الأثيري والتي تتضمن (روح الصداقة، الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم، التواصل المفتوح والصريح مع القادة، فرص التعلم والتنمية الشخصية، العدالة التنظيمية، التوافق بين العمل والأسرة) بالمُنظمات، من خلال خلق أماكن عمل صحية يجد الأفراد معنى فيما يقومون به من أنشطة يومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية أخلاقيات القيادة وتمكين العاملين؛ لتشجيع المُنظمات على تبني هذا النهج؛ بما يُسهم في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين، لما له من نتائج إيجابية على مستوى أداء العاملين، وزيادة قدرتهم وتمكنيهما من مُواجهة التحولات التي يشهدها العالم حاليًا.

الدكتورة هويدا عزت

جدير بالذكر أن المؤلفة حصلت على بكالوريوس التجارة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ومن أوائل الخرجين، كذلك حصلت على دبلوم إدارة أعمال بتقدير «جيد جدًا»، وماجستير إدارة الأعمال، فضلاً عن دكتور الفلسفة في إدارة الأعمال، كما صدر لها العديد من المقالات العلمية التي تتناول مجالات العلوم الإدارية، والموارد البشرية، وسلوكيات العمل، والقيادة، والتسويق والإعلان، وغيرها.