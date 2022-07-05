«الرسوم الجدارية الشعبية في وسط صعيد مصر».. جديد هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب الرسوم الجدارية الشعبية في وسط صعيد مصر، دراسة ميدانية للباحثة الدكتورة هانم صبرة.

ومن أجواء الكتاب أن الفنون على اختلاف أنواعها مرآة للمجتمع بكل معطياته، كما أنها وسيلة للاتصال الجماهيري، ومن هذه الفنون التصوير الجداري الذي ارتبط بالمجتمع ارتباطا وثيقا من خلال العمارة باختلاف أنواعها؛ بداية من عصر الكهوف ومرورا بالعديد من الحضارات المختلفة وحتى العصر الحديث والمعاصر.

الرسوم الجدارية الشعبية في وسط صعيد مصر

وأضافت الدكتورة هانم صبرة في كلمتها بمقدمة الكتاب: «وقد وجدت أن العودة للتراث ومحاولة فهم القيم الجمالية والتعبيرية له والتعمق في الموروث الشعبي بكل ما يحمله من قيم تشكيلية وجمالية هدف يجب الاجتهاد للوصول إليه خاصة في منطقة صعيد مصر التي لم تأخذ الاهتمام الكامل بالبحث والتحليل من خلال العديد من الدراسات الفنية للباحثين، ولقد كانت العودة للأصالة ومحاولة استلهام التراث من خلال رسم هوية ثقافية جديدة للموروث الشعبي وتعميق الرؤية الجمالية هدفا من أهداف هذه المساهمة العلمية المتواضعة».

القيم الجمالية في العمارة الشعبية

وتابعت: «ولذا كان هذا الكتاب الذي يلقي الضوء على العديد من الرسوم الجدارية الشعبية في صعيد مصر وخاصة في منطقة المنيا وأسيوط كجزء من وسط الصعيد التي تحمل العديد من القيم الجمالية والتشكيلية التي تستحق تناولها بالبحث والتحليل كمرجع تاريخي وجمالي في الفن المصري ومنبع من منابع الرؤية للفن الحديث حيث استلهمه العديد من فناني العصر الحديث واستلهموا العديد من جوانب التعبير للفن الشعبي بكل أنواعه ودلالاته الرمزية وما يرتبط به من السحر والأساطير ليشكلوا بذلك ملامح وآفاقا إبداعية جديدة مستلهمة من الإبداع الشعبي».

ومن خلال الكتاب نتعرف أيضا على ماهية العمارة الشعبية والعلاقة العضوية والجمالية بينها وبين الرسوم الشعبية والقيم التعبيرية والرمزية لتلك الرسوم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسيكلوجية وما حدث بهما تغيرات وتأثريها على الرسوم الجدارية الشعبية وسط صعيد مصر وما حدث من تطورتكنولوجي في مصر وأثره عليها، إلى جانب البعد السيكلوجي لبعض رموز الجدرايات الشعبية وعلاقتها بالفكر الديني والعقائدي.

ويشار إلى أن الباحثة هانم صبرة فنانة تشكيلية حاصلة على الدكتوراه من قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وشاركت في العديد من المعارض الفنية، كما قامت بالعديد من الدراسات المتخصصة في الفنون، وصدر كتاب القيم التشكيلية والجمالية في التصوير الجداري المصري عن هيئة قصور الثقافة.