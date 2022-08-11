عاجل.. اشتعال قارب بالقرب من السواحل اللبنانية

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بانتشار لقطات لقارب مشتعل، يعتقد أنه للجيش اللبناني قبالة سواحل البلاد، دون ذكر أي تفاصيل.

احتجاز رهائن داخل بنك

وشهدت لبنان اليوم العديد من الحوادث، كان أبرزها ما قام به أحد المواطنيين اللبنانيين، باحتجاز رهائن في إحدى البنوك في منطقة الحمرا، وسط بيروت، مطالبا بالحصول على فلوسه المجمدة، ومنحها لأخيه، من أجل دفع فاتورة علاج والده بإحدى المستشفيات.

انفجار مرفأ بيروت

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، عقبت انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي تزامن معه انتشار جائحة كورونا المستجد، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد، واضطرت الدولة اللبنانية إلى اتخاذ العديد من الإجراءت كان من ضمنها تجميد فلوس المودعين.