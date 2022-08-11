«اقتصادية القناة»: لدينا 15 ميناء تجاريا لها استراتيجية واضحة للعمل فيها

قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتعاملها بكل المواني المصرية، سواء التابعة لوزارة النقل أو في المنطقة الاقتصادية، «عندنا 15 ميناء تجاريا، وهناك استراتيجية واضحة للعمل في هذه المواني كلها».

زكي: خططنا لكل المواني حول الرؤى والتنافسية

وأضاف «زكي»، خلال مؤتمر صحفي حضره الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب توقيع عدد من البروتوكولات، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه منذ فترة طويلة تم إجراء تنسيق كامل بين الهيئة الاقتصادية للقناة ووزارة النقل، وتم التخطيط لكل المواني حول الرؤى والتنافسية والتكامل فيما بينهما.

زكي: التحالف الموقع اليوم سيكون مسؤولا عن المحطتين

واستطرد: «إحنا بنشهد النهارده أحد نتائج هذا التنسيق، وتلك الاستراتيجية المتمثلة في ربط ميناء السخنة بميناء الدخيلة في البحر المتوسط، والتحالف اللي وقّع معنا اليوم هيكون مسؤولا عن المحطتين، وده جزء من عملية التكامل اللي بنتكلم عليها، والتكامل ده بيحقق المنظومة بشكل متكامل».

وأوضح محمد يحيى زكي، أن الدولة المصرية ممثلة في كل الجهات مسؤولة عن تطوير المواني وتُنفذ الأرصفة والمجاري المائية، ثم يتم التعاقد مع تحالفات مختلفة لكل المواني لإدارة تلك المحطات، «فيه أكتر من توجه لمحطات إضافية، وهناك قريبًا إعلان عن محطة جديدة في شرق بورسعيد على مساحة 950 مترا، وتكون إضافة للمحطات العاملة في مصر، وده يرفع قدرة مصر في التعامل مع الحاويات وكل الأنشطة الأخرى».

وتابع: «الفترة المقبلة هنكون محتاجين مشروعات تخص تخفيض الانبعاثات الكربونية، وخلال الفترة المقبلة هيكون فيه احتياج شديد لهذه النوعية من المشروعات، وميناء السخنة هيكون أحد المواني الرئيسية التى تلعب دورًا رئيسيًا في تداول موضوعات الوقود الأخضر، وكلنا نعلم بأن شركات الشحن العالمية بتخطط في الفترات القادمة لكيفية التحول للوقود الأخضر، طبقًا لرؤية الدولة ووزارة النقل».