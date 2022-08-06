ربيع: قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أمانًا في العالم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّه لا يوجد ما يدعو لتقديم الحوافز، لأن سعر البترول يزيد، وكلما حدثت زيادة في سعر البترول يكون البديل الأول هو قناة السويس، موضحًا: «حركة التجارة العالمية مزدهرة وبالتالي لن نمنح حوافز الآن، ولكننا جاهزون في حالة وجود أزمة تؤثر على تشغيل سفن أو توقف حركة سفن».

20% من تجارة النفط في العالم تمر عبر قناة السويس

وأضاف ربيع خلال تصريحات تلفزيونية: «قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أمانًا في العالم، و20% من تجارة النفط في العالم تمر منها، وهناك زيادة ورواج في الإمداد بالوقود وبخاصة من الجنوب إلى الشمال بسبب زيادة عدد سفن البترول والغاز».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «نحن بصدد تجهيز الدراسات الخاصة بأسعار الرسوم أول العام، وإدارة التخطيط تدرسها جيدًا، للحفاظ على عملائنا والتوكيلات والخطوط الملاحية، ومن ثم فإن هذه الدراسات تستغرق فترة تتراوح من شهرين إلى 3 شهور، بحيث نكون جاهزين للإعلان عنها في شهر أكتوبر ونوفمبر والتنفيذ يكون في يناير أو فبراير، لكن خلال هذه الشهور الثلاثة ستكون أسعارنا مستمرة كما هي».

ربيع: حوافز للمستثمرين في القناة

وأكد أن الهيئة الاقتصادية تعمل مع المستثمرين في شرق بورسعيد والسخنة لتقديم حوافز ومناطق للعمل فيها، وحتى يقدم المستثمرون صناعات جديدة مثل صناعة السيارات والأدوية والبطاريات، حتى تكون قيمة مضافة للدخل القومي المصري.

واختتم رئيس هيئة قناة السويس تصريحاته، قائلًا: «نحن الآن في صدد افتتاح خط تموين السفن في بورسعيد والسويس، وسيكون ذلك في نهاية هذا العام، بالتعاون بين الهيئة الاقتصادية ووزارة البترول، وهذه الخدمات ستجذب المزيد من السفن، ونتفق مع شركات أجنبية لجمع النفايات من السفن حتى تكون القناة صديقة للبيئة».