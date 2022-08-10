الفنان محمد كريم: نجاحي في هوليود نتاج عمل استمر 15 عاما

قال الفنان محمد كريم، إنه سعيد للغاية بظهوره بأحد الأفلام المنتجة في هوليود الأمريكية، إذ جرى إطلاق العرض الخاص للفيلم في مصر بنفس توقيت عرضه في هوليود، «اجتهدت وجبت بقية الأبطال اللي معايا في الفيلم لمصر، وكان شعور لا يوصف أني وسط الجمهور المصري والصحافة والإعلام المصريين».

سوق الدراما الأمريكي من أصعب الأسواق في العالم

أضاف «كريم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد حصوله على كلية الطب، سعى للالتحاق بالتمثيل في هوليود، وجاء ذلك اجتهاد شخصي منه، مع وجود الكثير من المحبطين، «كنت بروح وأرجع كل شوية، وحسيت أن الموضوع صعب، وسوق الدراما الأمريكي من أصعب الأسواق حول العالم».

كريم: أول مقابلة لتجربة الأداء في هوليود لقيت فيها 150 واحد شكلي

واستطرد: «ما وصل إليه حاليا من نجاح في فيلمه الهوليودي الجديد جاء نتاج تجربه عمل استمرت طيلة 15 عاما من المحاولات والسفر، من أجل العمل فيها، وأول مقابلة لتجربة الأداء في هوليود لقيت فيها 150 واحد في شكلي، ومنجحتش فيه، وعديت الألفين تجربة أداء، وعربيتي كانت دولاب فيه كل أشكال الهدوم علشان ألحق المقابلات».

وأوضح أنه بعد نجاحه في الظهور بـ5 أفلام منتجة في هوليود، لم يسعى للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما يرغب فيه حاليا، هو أن يفيد الدراما المصرية، «محدش طلب مني أجيب الفنانين يحضروا في مصر، وأنا اللي جبتهم وعملت ده للترويج للسياحة المصرية، وشوفت أن دي أنا اقدر أعملها، وغيري يتشجع ويعمله».

ووجه رسالة لمتخذي القرار في مصر حول التصوير الأجنبي بداخل مصر بجملة «نفسي أقعد معاهم، عندي مفهوم وفكر ودراسة حاجة كويسة لبلدنا، وأقدر أعمل كمساعد لتصوير أفلام هوليودية في مصر كل شهر طيلة العام، ولازم يكون عندنا متواصل 12 شهر يجولنا أفلام من هوليود للتصوير هنا».

وتابع: «ظهوري مع نيكولاس كيدج ساعدني في الظهور في أفلام أخرى بهوليود، وحبيت أن الخطوة اللي بعد كده ليا تبقي أكبر، واشتغلت على نفسي واستعنت بمدربين لتعليمي أصول اللغة الأنجليزية، وكان لازم أكون زيهم علشان أعمل أدوار، واستثمرت كل حاجة فيا، وبشارك في فيلم جديد دوري فيه معالجة الجنود العائدين إلى أمريكا، وبساعدهم على العودة للحياة الطبيعية».

واختتم: «اتعرض عليا مسلسل في رمضان اللي فات، لكن معرفتش لأني كنت مرتبط بفيلم تاني، ونفسي أطلع بفيلم هنا زي ما عملت في هوليود ويوصل بره، وفيه فيلمين معروضين عليا في مصر، وواحد منهم هحاول أظهر فيه، بس مش عارف هقدر أظهر فيه ولا لأ، أنا عندي هدف عايز أوصله، وأنا عايز أكمل وأعمل حاجة، ومحمد صلاح بيديني دفعه معنوية جامدة جدا».