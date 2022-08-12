توصيات جامعة حلوان بشأن تغير المناخ: التوسع في زراعة الذهب الأسود والأخضر

نظمت جامعة حلوان محاضرة بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري: المشكلة والحل»، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات في مجال التكييف المناخي لتخفيض التأثيرات المحتملة لتغيير المناخ، أهمها تحفيز وبناء الوعي المجتمعي لخلق القدرات التكيفية، وذلك عن طريق استخدام منتجات قليلة البصمة الكربونية كونها الأقرب لحل المشكلة، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني ببناء شبكه قومية من خلال الاتحاد النوعي للمناخ.

وخلصت التوصيات بحسب بيان الجامعة، إلى بناء الوعي المجتمعي لتخفيض البصمة الكربونية وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني حيث انهم الأقرب إلى القاعدة العريضة من المواطنين وفي المجال الزراعي، ضرورة استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الاستراتيجية تتناسب مع التغيرات المناخية وتعديل نمط الاعتماد الكلي على محصول القمح في الحصول على رغيف الخبز، ودعم زراعة المحاصيل الزيتية «عباد الشمس – فول الصويا- السمسم – الكانولا» ويطبق نظام الزراعات التعاقدية ودعم التصنيع الزراعي وتخفيف العبء علي الاستيراد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز التوصيات

-زيادة المساحات المزروعة للأشجار المروية بمياه الصرف الصحي، والمعالجة ثلاثيا لتقليل الآثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحراري.

- التوسع في زراعة الذهب الأخضر (الجوجوبا) وهو ينتج زيت حيوي يمكن استخدامه في المحركات، ويمكن زراعته في الأرض الملحية وهو اقتصادي في استهلاك المياه.

- استخدام الأساليب الحديثة في الري مثل الري بالتنقيط أو الرش.

- التوسع في زراعة الذهب الأسود (الجاتروفا) وهو ينمو في الأراضي الهامشية ويتحمل العطش وقلة المياه ويستخلص من بذوره نسبة زيت تصل 30% الي 40% زيت حيوي يستخدم كوقود حيوي.

- التوسع في استصلاح واستزراع الصحراوية الجديدة، لأنها المخرج الوحيد لمواجهة تداعيات التغير المناخي في أراضي الوادي القديمة

- التوسع في زراعة الذرة الصفراء حيث تمثل المساحة المزروعة 800 ألف فدان واحتياجات الثروة الحيوانية منها تصل إلى 13 مليون طن سنويا ولابد من الحد من استيراد العلف الحيواني والداجني الذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع سعر اللحوم

- إنشاء نظام للإنذار المبكر عن التغيرات المناخية لجميع محافظات مصر و ضرورة استدامة هذا النظام.

- وضع خريطة مناخية زراعية لمصر يراعي فيها التوزيع المناخي من حرارة ورطوبة.

- التوسع في الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته العاملة في نظام التغير المناخي، ومحاولة التفعيل بينها وبين مؤسسات الدولة وبالأخص الجامعات والمراكز البحثية وذلك لتعظيم الفائدة من مشروعات الخطة الاستراتيجية لتغيير المناخ 2020/2050.

- ضرورة قيام منظمات المجتمع الذي بعمل أنشطة متعددة وتوعية الجماهير بأخطار الأزمات وترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه

توصيات في مجال الإنتاج الحيواني

1. التوسع في إيجاد غذاء بديل للحيوانات المزرعية والدواجن من مكونات محلية لتخفيف العبء على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

2. التوسع في استجلاب السلالات غزيرة الإنتاج اللبني واللحم.

3. التوسع في التلقيح الصناعي بحيوانات المزرعة لتحقيق الصفات الوراثية المرغوبة للحيوان.

4. الاعتماد على الموارد الموجودة حاليا وتنظيم الاستفادة منها والحد من الاستيراد.

توصيات في مجال الاستهلاك الغذائي

1. مواجهة التقلب المفرط في أسعار الأغذية عن طريق الترشيد في الشراء، من خلال وضع برنامج غذائي مناسب للأسرة لتوفير الاحتياجات من العناصر الغذائية الرئيسية وعدم الشراء غير المدروس.

2. رفع وعي الأسرة المصرية بضرورة استهلاك الغذاء من خلال سعرات حرارية حسب احتياج كل فرد.

3. مراعاة أن الفاقد و الهدر من الغذاء داخل الأسرة ناتج عن طريق تامين الغذاء خوفا من نقصه، وهذا يؤثر على دخل الأسرة وتوافر الغذاء وزيادة أسعاره.

4. التنويع في الأصناف الغذائية دون الإصرار على استهلاك نوع محدد من الطعام.

5. إشراك الشباب بالجامعات في دورات تدريبية وتثقيفية لتوعية الشباب من مخاطر سوء الاستهلاك المفرط في الغذاء وأثره على صحتهم و أثره على اقتصاد الدولة.

6. عمل برنامج من خلال الرئاسة يكون برعاية الرئيس يمنح المبدعين في مجال الغذاء و التغذية أولوية في الإشراف علي غذاء الفئات المختلفة في الاعمار (عن طريق برنامج تلفزيوني) يعرض حالة الفرد الغذائية بعد المتابعة من خلال المتخصصين و ارشاده و نجاحه في التخلص من السمنة أو امراض سوء التغذية

7. عمل برنامج تلفزيوني أسبوعي يقوم بتثقيف الافراد غذائيا و مكافئة المميزين

8. تعظيم الاستفادة من مبادرة ( نحن معك من أجل غذاء صحي و مرشد ) و التي اطلقها عميد الكلية اليوم بالتعاون مع كبار الاساتذة و فرق عمل مدربه من قسم التغذية و كلية علوم التغذية الوليدة

9. ترشيد الاستهلاك الغذائي بين افراد الاسرة مما يساعد علي تحسين الصحة و توفير الموارد المادية

10. نشر الوعي الغذائي بمعرفة الاحتياجات الغذائية لجميع شرائح المجتمع و خصوصا في الاطفال و المدارس

11. تحديد البدائل الغذائية بدلا عن أغذية يمكن ان تكون غير متوفرة محليا.