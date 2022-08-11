مقتل طالب على يد ابن عمه في سوهاج: «انتقم من قرايبه بعد فسخ خطوبته»

عثرت أجهزة الأمن في العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، على جثة طالب، في إحدى الترع بقرية أولاد حمزة.

وتوصلت جهود ضباط مباحث المركز إلى كشف غموض الواقعة، إذ تبين أن وراء الجريمة نجل عمه، طالب جامعي، بدافع الانتقام من أسرة المجني عليه بعد فسخ خطوبته من شقيقة المجني عليه.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس مباحث مركز العسيرات بتلقيه بلاغا من «ص ن» 55 عاما، مزارع بغياب نجله «فارس» 15 عامًا، طالب، وتحرر محضر بالواقعة.

الانتقام من أسرة أقاربه بسبب فسخ خطوبته

وتوصلت التحريات بقيادة اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد أحمد ضاحي وكيل إدارة البحث الجنائي، إلى أنّ وراء الجريمة ابن عمه «م ص»، 21 عامًا، طالب جامعي، بدافع الانتقام من أسرة أقاربه بسبب فسخ خطوبته من شقيقة المجني عليه، واستدرج المجني عليه إلى الزراعات بمساعدة اثنين من زملائه، وطعنه بسكين، ووضعه داخل جوال، وألقاه في إحدى الترع.

وتمكن الرائد معاون وحدة مباحث مركز العسيرات، من ضبطه، وبسؤاله اعترف بجريمته تفصيليا، وأرشد عن مكان الجثة والسلاح المستخدم في الحادث، وأخطرت الجهات المختصة بالواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.