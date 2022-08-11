إصابة مواطن في حريق مطعم مأكولات شعبية شهير بكفر الشيخ

التهم حريق محتويات مطعم مأكولات شعبية شهير في عمارات فينسيا، بمنطقة المحاربين بمدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للمطاعم المجاورة.

نشوب حريق في مطعم

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مطعم مأكولات شعبية شهير بعمارات فينسيا، بمنطقة المحاربين، نتيجة تسريب غاز من أحد أنابيب البوتاجاز المستخدمة في المطعم.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للمطعم

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى المطعم، كما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف لتأمين عمليات الإطفاء، والتعامل في حال وجود مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يدعي «م.م.م»، بحروق خفيفة، ونُقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة له داخل قسم الاستقبال، وقد أتي الحريق على محتويات المطعم بالكامل.