تفاصيل مقتل سائق في أسوان.. «شنقوه على شجرة وطعنوه ورموه بالمجاري»

كشفت تحريات وتحقيقات قطاع الأمن، تفاصيل جديدة ومروعة في واقعة مقتل سائق يدعي «ع. ف»، 23 سنة في كوم أمبو بمحافظة أسوان منذ 4 أيام، حيث تبين أن المجني عليه، سائق «توك توك»، يقوم بنقل الأهالى من قريته للقرى المجاورة، وأن المتهم الأول الذي خطط للجريمة يدعي « سيد. ع»، 33 سنة، مسجل خطر، واستخدم «حبل وكتر» لتنفيذ الحادث.

مقاومة المجني عليه للمتهمين: مسك الحبل

وأوضحت التحريات، أن المتهم استعان بصديقه «قدري . س»، 31 عاما عامل، واتفقا على خطف سائق الـ«توك توك»، عقب استدراجه لقتله والاستيلاء على المركبة لبيعها، واستثمار المبلغ الذي سيحصلان عليه مع أحد المنقبين عن الذهب في جبال أسوان، ونجحا في استدراج المجنىي عليه بحجة شراء عبوة «معسل»، من قرية قريبة وفي الطريق أوقفا الـ«توك توك»، ثم قام أحدهما بخنق المجني عليه بحبل، لكنه ظل يقاومهما، فقاما بإلقاء الحبل على شجرة، وجذبه بقوة فأمسك بـ«الحبل» وحاول تخليص نفسه، فطعنه أحدهما عدة طعنات بـ«كتر» حتى فارق الحياة.

المتهمان غسلا الـ«توك توك» في ترعة

وبحسب التحريات التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فإن المتهمينقاما بإلقاء الجثة على جانب الطريق ثم قادا الـ«توك توك»، وغسلاه في ترعة، استعدادا لبيعه، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليهما عقب العثور على جثة المجني عليه وبها جروح متفرقة بالجسم في أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

المتهمان يعترفان ويرشدان عن التوك توك وسلاح الجريمة

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وأثناء استقلالهما رفقته قام أحدهما بمغافلته وخنقه باستخدام «حبل» كان بحوزته واعتديا عليه بـ«كتر» حتى فارق الحياة واستوليا على «التوك توك» وهاتف الضحية وبإرشدهما أمكن ضبط المركبة والهاتف المحمول، بينما أكد أحدهما أنه تخلص من الأدوات المستخدمة الحبل والسلاح الأبيض ، وتمت إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة القضية.