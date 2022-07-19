أردوغان: الأحزاب الكردية خطر على إيران

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ الأحزاب الكردية المصنّفة على لائحة الإرهاب تشكل خطرًا على إيران، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

30 مليار دولار تبادلاً تجاريًا

ورحب أردوغان، بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أنّ استمرار العمل المشترك بين تركيا وإيران سيرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.

واتجه الرئيس التركي صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لمناقشة العديد من القضايا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

ويتوقع عقد قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية، حيث يتزامن وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها ملف الأزمة السورية وملف الحبوب الأوكرانية.