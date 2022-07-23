نوال الزغبي تدعم المرأة في أغنية «حفلة»: «سابك افرحي بشبابك»

اتجهت الفنانة نوال الزغبي، في أغنية «حفلة»، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في الساعات الماضية إلى دعم المرأة التي تعيش أزمة عاطفية بعد تخلي حبيبها عنها، ومطالبتها بالتحلي بالثقة وعيش حياتها والاستمتاع بها دون التفكير في أي شئ يعكر مزاجها.

أغنية حفلة تحقق ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة في أقل من يومين

أغنية حفلة للفنانة نوال الزغبي، حققت ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية حفلة للفنانة نوال الزغبي

وتضمنت كلمات أغنية حفلة، رسائل دعم قوية للمرأة لتكون ثابتة وقادرة على مواجهة الأزمات العاطفية في حياتها، ومنها:

سابِك افرحي بشبابِك

بوسي إيدك وش وظهر

بكره هيبكي على غيابك من الفجر لعز الضهر

سابِك بكرة هيّجي غيره والأحسن منه كمان

وتقولي كتر خيره ده يا ريته عملها زمان

حفلة يلا حفلة يلا حفلة

فكِ إوعي تبقي مرة قافلة

واللي فات كأنه كله غفلة

فوقتي منها خلاص

سهرة يلا سهرة يلا سهرة

روقي الحياة مش ناقصة قهرة

اضحكي خليكِ برضه زهرة وسط كل الناس

يا تعيشِ لحد يصونك يا تعيشِ لنفسِك بس

يا يحس بإنه في كونِك يا إن شاء الله عنه ما حس

ليكِ شخصيتك وكيانك

بالك لازم يرتاح

عيشِ من دلوقتي عشانِك

أهو أخد الشر وراح

نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب بـ حفلة

وحرصت نوال الزغبي، بالتزامن مع طرحها لكليب أغنية حفلة، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، في ظل أزمة تصريحاتها التليفزيونية ضد حسام حبيب، وتوجيه اتهامات ضده بالنصب عليها، ومعاملته السيئة لها في فترة زواجهما والتسبب لها في أذي نفسي وجسدي.

واستعانت بمقطع من كلمات الأغنية بقولها: «أكيد أحلى إهداء لـ شيرين، وبقول يا حبيبة قلبي يا تعيشِ لحد يصونك يا تعيشِ لنفسِك بس».