أغنية «حفلة» لـ نوال الزغبي تكسر حاجز الـ5 ملايين مشاهدة في 5 أيام

حققت أغنية «حفلة» لـ نوال الزغبي، ما يزيد على 5 ملايين مشاهدة عبر موقع المشاهدات يوتيوب، والتي تمّ طرحها منذ نحو 5 أيام، وحققت انتشارًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا، إذ تم تداول كلماتها بين روادها، كونها تدعم المرأة فيما يتعلق بأزماتها العاطفية.

أغنية حفلة تحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

أغنية حفلة باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

كلمات الأغنية داعمة للمرأة

وحرص عدد من متابعي نوال الزغبي، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، على تهنئتها لتحقيق المليون الخامس لـ أغنية حفلة، واصفين إياها بأنها «ملكة الترند».

وشاركت النجمة اللبنانية، متابعيها فرحتها بوصول أغنيتها للمليون الخامس، عبر حسابيها بموقع تويتر وانستجرام، من خلال نشر مقاطع من كلمات الأغنية منها «يا تعيشِ لحد يصونك.. يا تعيشِ لنفسك بس»، وهو نفس المقطع الذي سبق واستعانت به بمجرد طرح الكليب للتضامن مع شيرين عبدالوهاب في أزمتها مع حسام حبيب.

وحرصت «تيا»، ابنة نوال الزغبي، على دعمها والتعبير عن سعادتها بالأغنية الجديدة، من خلال وصف والدتها ببعض العبارات منها النجمة، والملكة المتوجة.