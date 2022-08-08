أغنية «حفلة» لـ نوال الزغبي تتخطى الـ9 ملايين مشاهدة في 10 أيام

تخطت أغنية «حفلة» لـ نوال الزغبي، الـ9 ملايين ونصف مشاهدة على اليوتيوب خلال 10 أيام من صدورها، كما حققت اكتساحاً عبر صفحات السوشال ميديا وانتشاراً كبيراً وأرقاماً عالية، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، وفق بيان صادر من الفنانة.

ووفق البيان فأغنية «حفلة»، هي آخر إصدارات النجمة نوال الزغبي، وصارت على كل لسان، حيث تصدرت التريند بها وبـ«يا تعيش لحد يصونك» وحققت 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15 ألف فيديو على «تيك توك»، بينما كسرت «حفلة»، حاجز الـ9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels.

حفلة لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

واحتلت أغنية «حفلة»، لهذا الأسبوع المرتبة الأولى في الإذاعات «المصرية، اللبنانية، الإماراتية، المغربية والتونسية».

يذكر أنّ أغنية «حفلة»، من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري وقد تم تصوير الكليب مع المخرج فادي حداد في بيروت.

نوال الزغبي بالقلعة

وتستعد نوال الزغبي، للوقوف للمرة الأولى على مسرح القلعة ضمن حفلات مهرجان مسرح القلعة بالقاهرة، ومن المقرر أن يغني كلا من مدحت صالح، نادية مصطفى، هاني شاكر، عمر خيرت، مسار إجباري، دينا الوديدي، هشام عباس، علي الحجار، فريق وسط البلد، مروة ناجي، أحمد جمال، ياسين التهامي، حنان ماضي، لينا شماميان، فريق بلاك تيما، تانيا صالح، محمد محسن، نوران أبو طالب بالمسرح.