«الصحة» تؤكد أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل من تجاوز عمره الـ6 أشهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي يعتبر ضرورة لكل مواطن بلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، وذلك للوقاية من الفيروسات المتوقع انتشارها هذا الموسم، مضيفا أن التطعيم مهما بشكل كبير للحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والمصابين بضعف أجهزة المناعة.

أمراض ممكن قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

وأوضح «عبدالغفار»، خلال «إنفوجراف» نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك عدة أمراض قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل مرض السرطان وعلاجه والحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي وداء الانسداد الرئوي المزمن وفيروس نقص المناعة البشرية مرض الإيدز ومرض القلب، أمراض الكلى أوالتليف الكيسي والسمنة.

تكوين المناعة في أسبوعين

وأكد، أن اللقاحيعمل على تكوين المناعة في ما يقرب من أسبوعين بعد أخذ اللقاح، ولكن يمكن للجسم الاستفادة منه حتى إذا أخذه الإنسان بعد بدء موسم الإنفلونزا، ولا ينصح باللقاح لمن أصيبوا بحساسية شديدة منه مع ضرورة استشارة الطبيب.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد في تصريح تلفزيوني، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يمكن أن يحصل عليه أي شخص بدءً من سن 6 أشهر، والموانع هي أن يكون الفرد مصابا بحساسية شديدة من مكونات اللقاح، موجها أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الحصول عليه والتأكد من الطبيب المعالج بشأن وجود حساسية من عدمه، ولا يجوز أخذه في الصيدليات ويجب أن يتم من خلال طبيب متخصص: «وجود الدواء في الصيدلية لا يعني السماح بتعاطيه في الصيدلية وهو أمر ممنوع قانونا».