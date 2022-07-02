باحث في علم الفيروسات: تطوير لقاح الإنفلونزا سنويا «فيديو»

تحدث الدكتور محمد رحيم باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية طب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر، عن تجربة لقاح يحمي من فيروسات الإنفلونزا، موضحًا أن لقاح الانفلونزا يتم تطويره سنويا طبقا للفيروسات المتداولة على مستوى كورونا، ومنذ ظهور جائحة كورونا يتجه إلى تطوير لقاح شامل، ولقاح الإنفلونزا الجديد يمكن الحصول عليه عن طريق الأنف ثم الحقن، وسيتم استخدام اللقاح في التجارب السريرية لدى الطيور والإنسان.

اختيار 4 فيروسات بناء على التركيب الجيني

وأضاف الباحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية طب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ووجومانا ماهر: «فكر العلماء في لقاح شامل لفيروسات الإنفلونزا، حيث تنتقل من الإنسان إلى الحيوان والعكس، وبخاصة بعض الطيور والطيور البرية، وفكر العلماء واختاروا 4 فيروسات بناء على التركيب الجيني والأنتي جيني لهم، وهذه الفيروسات من إنفلونزا الطيور».

إجراء الاختبارات المعملية على نوعين من الحيوانات

وتابع باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية طب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر: «تمّ إجراء الاختبارات المعملية على نوعين من الحيوانات، وتم اكتشاف أنها تمنح الجسم أجساما مناعية وتصد 7 سلالات أخرى بخلاف الفيروسات الموجودة حاليا».

وأردف باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية طب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر، «فيروسات الإنفلونزا يتم الوقاية منها عبر الحقن، ولكن الاختبارات المعملية تؤكد أن الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا وكورونا يفضل أن يتم عن طريق الأنف»، مشيرًا إلى أن أحدث لقاح إنفلونزا يمنح الجسم مناعة تصل إلى 70% حماية فقط بحد أقصى.