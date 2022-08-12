محافظ جنوب سيناء يحقق رغبة فتاة من ذوي القدرات في الغناء.. وزي موحد للفرق الشعبية

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب تحقيق رغبة فتاة من ذوي القدرات بمدينة الطور حيث طالبته خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بأن تغني في احتفالات وزارة الثقافة بالمحافظة، وعلى الفور كلف المحافظ أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء باتخاذ اللازم تجاه الأمر، كما كرمها المحافظ بمبلغ مالي.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن» إن ذوي القدرات عنصر أساسي في المجتمع وشريك في النجاح، ولا بد من أن ينخرطوا في كافة المجالات تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

10 آلاف جنيه دعم لقصر الثقافة المكشوف

ووجه اللواء خالد فودة بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لدعم استكمال قصر الثقافة المكشوف بالطور، موضحا أن القصر سيتحول إلى منارة ثقافية وأدبية، ويجرى تجهيزه على أعلى مستوى.

وتابع أن نسبة تنفيذ أعمال قصر الثقافة المكشوف بلغت 80% ويتوقع أن يفتتح نهاية العام الجاري لتقام به كافة الفعاليات والاحتفالات الثقافية.

زي موحد للفرق الشعبية

كرم المحافظ الفرق التابعة لقصور ثقافة جنوب سيناء وقرر صرف زي للفرق الشعبية وفرق التلقائيين، مشيرا إلى أن الفرق سوف تقدم فقرة في ميدان السلام خلال مؤتمر المناخ، على أن يلتزموا بالزي الرسمي السيناوي خلال الاحتفالات.

وقرر المحافظ صرف 5 آلاف جنيه للفرق التي شاركت في احتفالات تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بجنوب سيناء، أمس.