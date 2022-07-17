فيفي عبده تطالب راشد الماجد بأغان جديدة: «عايزة أرقص عليها في الساحل»

طالبت الفنانة فيفي عبده، المطرب راشد الماجد، بضرورة إن يقوم بإرسال أغنياته الجديدة إليها، لتقديم رقصاتها عليها لجمهورها ومتابعيها، التي تنشرها من خلال مقاطع فيديو لها من الساحل الشمالي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

فيفي عبده ترقص على أغنية مشكلني حبك للفنان راشد الماجد

ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو لها عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر الفاتح ويزينه حزام باللون الأسود، وتقوم بـ الرقص من داخل منزلها على أغنية «مشكلني حبك» للفنان راشد الماجد.

وعلقت فيفي عبده على مقطع الفيديو، التي وجهت من خلاله رسالة للفنان السعودي راشد الماجد بقولها: ‏«ابعت لي الأغاني الجديدة بقى، عشان نرقص عليها إن شاء الله في الساحل الشمالي، بحبك ومبروك على الأغاني كلها».

أغنية مشكلني حبك من ألحان حسين الجسمي

أغنية مشكلني حبك للفنان راشد الماجد، تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عام 2014 وحققت ما يزيد على 56 مليون مشاهدة، وهي من كلمات إبراهيم جمعة، وألحان حسين الجسمي، توزيع سيروس.