حسام حبيب يسجل 5 أغنيات لطرحها في 2022

علمت «الوطن»، أن الفنان حسام حبيب، انتهى فعليا من تسجيل أكثر من أغنية خلال الأيام الماضية، لكي يبدأ في طرحها عبر قناته الخاصة على «اليوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السمعية خلال الأيام المقبلة.

حسام حبيب في جعبته حتى الآن ما يقرب من 5 أغنيات، من المقرر طرحها تباعًا واحدة تلو الأخرى.

حسام حبيب: عدت لمكان سعادتي من جديد

من بين الأغاني الجديدة التي سجلها حسام حبيب، أغنية رومانسية من ألحان عمرو الشاذلي، والتي وضع صوته عليها منذ ما يقرب من شهر، قبل إعلان مشكلته مع طليقته شيرين عبدالوهاب.

ونشر حسام حبيب منذ ساعات صورة له وهو يحمل الجيتار، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «عُدت لمكان سعادتي من جديد، في إشارة منه إلى محاولته للعودة كما كان على المستوى الفني».

كما بدا على حبيب نقصان وزنه وعودته لوزنه الطبيعي الذي كان عليه قبل الأشهر الأخيرة من زواجه.

شيرين كانت اتهمت زوجها السابق حسام حبيب في مداخلة تلفزيونية، في 19 يوليو الجاري، بسرقة سيارتها واستغلالها ماديًا هو وعائلته، قائلة: «عشت أسوأ أيام حياتي مع حسام حبيب».

شيرين تقاضي حسام حبيب بسبب سيارة

يذكر أن شيرين وحسام حبيب تزوجا في عام 2018 ولم تمر الزيجة بشكل طبيعي حيث تعرضا لمشاكل عديدة وانفصلا أكثر من مرة.