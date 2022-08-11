حسام حبيب يرجع للسوشيال ميديا بـ«جيتار»: «العودة إلى مكاني»

يستعد الفنان حسام حبيب، لطرح مجموعة من الأغاني، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب لأكثر من شهرين عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

حسام حبيب يشير لعودته لطرح أغاني جديدة

ونشر حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له وهو يمسك بالجيتار وعلق عليها: «العودة إلى مكاني»، في إشارة منه للعودة مجددا لطرح مجموعة من الأغاني الفترة المقبلة.

حسام حبيب يغلق التعلىقات على المتابعين

وفاجئ حسام حبيب، جمهوره ومتابعيه، بغلقه التعلىقات عبر صفحته الشخصية، حيث فسرها البعض على أنها تلاشي لوقوع خلافات بينه وبين المتابعين لعى خلفية ازماته الأخيرة.

وكان «حبيب»، قد نشر فيديو عبر خاصية «الاستوري» على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» داخل الاستوديو أثناء العمل على ألبومه الجديد، وعلق عليه قائلًا: «جمهوري الحبيب بعد غياب طويل بحضر لألبومي الجديد الذي لا أطيق الانتظار لمشاركته معكم، ويجري حاليًا العمل وسيتم طرحه قريبًا».

آخر أغنية لحسام حبيب

يذكر أن أخر أغنية طرحه الفنان حسام حبيب، كانت «تعيشي معايا»، منذ أربع سنوات، وحققت نجاحا كبيرا حينها، حيث حصدت مايقارب من مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».