«نزهة في أرض المسرح».. آخر إصدارات الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب «نزهة في أرض المسرح» للكاتب يسري حسان، ومن المقرر أن يطرح الكتاب في معرض فيصل للكتاب في دورته العاشرة التي تنطلق غدا.

وعن الإصدار الجديد، قال يسري حسان: «أهديت الكتاب إلى روح صديقي الشاعر الكبير الراحل محمود نسيم صاحب الفضل الأول في تكويني المسرحي».

الكتاب يضم 57 مقالا عن عدة عروض مسرحية

يضم الكتاب 57 مقالا عن 57 عرضا مسرحيا، هي: إخناتون، أربعة رجال مقنعون، بيت الأشباح، اضحك لما تموت، أفراح القبة، الإنسان الطيب، البخيل، الثامنة مساء، الجلف، الحادثة، الحفلة التنكرية، الخواجة لامبو، الدفع المؤجل، السفير، السيرة الهلامية، العذراء والموت، العشق المسموع، العمى، المعجنة، الوردة والتاج، الولايا، انتحار معلن، أوبرا بنت عربي، أو لا تكون».

وكذلك مسرحيات حدث في بلاد السعادة، تشابك، تلك الليلة، توم وجيري، جزيرة الماعز، جنة هَنا، حرب طروادة، حريم النار، ديجافو، ريسايكل، سيلفي مع الموت، سلم نفسك، سوبيبور، سينما مصر، شامان، ظل الحكايات،غصة عبور، قواعد العشق الأربعون، كارمن،ليلة، ماما، مسافر ليل، مفتاح شهرة ملحمة السويس، من 15 سنة، يوتيرن، إيزيس، نعش،نهاية الحب، إيزيس، يوم أن قتلوا الغناء، لحظة حب.

سعر الكتاب

وروج يسري حسان للكتاب عبر «فيسبوك»، قائلا: «الكتاب سيكون موجودا في معرض فيصل الذي سيفتتح خلال ساعات، وكذلك في منافذ هيئة الكتاب، وسعره 30 جنيها فقط لاغير، وعلى كل مخرج أو ممثل مكتوب عنه يشتريه لأن المسرحيين متهمون بأنهم لايقرأون وده مش صحيح طبعا، ولا نسبة لي من المبيعات، أنا قبضت فلوسي خلاص، أو يعني في سبيلى للحصول عليها».

وتشارك الهيئة العامة للكتاب حاليا في معرض سور القاهرة الشمالي، الذي يقام ضمن فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، ويستمر حتى 23 رمضان.