حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه حس فكاهي، يحب الضحك كثيرا، ولديه شخصية ودوده يجعل الكثير من الأشخاص المحيطين به يرغبون في التقرب منه والتودد إليه، ويحب الخير والإنسانية ويقوم بمساعدة الأشخاص دائما، ويفضل الاستقلالية على الصعيد المالي والعاطفي والفكري، كما أنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ويمتلك قدرات فكرية عميقة، ولديه طرقا مميزة في التفكير والتحليل، ويتمكن من جذب الأصدقاء أينما ذهب.

ويتميز مولود برج الدلو أيضا أنه لا يميل للزواج مبكرا على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى أنه يحب الاستقلالية، ولديه شخصية ذات خيال واسع، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، عليك بتنظيم جهودك والعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك اليوم بالقلق والعصبية، ويجب أن تُحكّم عقلك لتهدأ.

عيوب برج الدلو

ومن أبرز عيوب برج الدلو أنه يتميز بالعصبية الشديدة، كما أنه سريع الانفعال، وردود الأفعال لديه غير متوقعة.