حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت شخصية حساسة وديناميكية، وعاطفي ورومانسي بشكل كبير، يتميز بقدرته على محاولة إسعاد جميع الأشخاص المحيطين به والمقربين منه، يمتص دائما مشاعر من حوله ويتأثر بها فورا، وغالبا ما يكون سعيدا، ويفكر مولود هذا البرج بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك.

ويتميز مولود برج الحوت أيضا بأنه يصعب عليه رفض طلب أي أحد، فقول كلمة لا أمر صعب بالنسبة له للغاية؛ لأنه يشعر بأنه خذل سائله، أو تقاعس في مساعدته، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات جديدة، ويمنحك الفرصة لإثبات وجودك وتغيير بعض الأفكار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تشعر بأهميتك لدى الجنس الآخر ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.

برج الحوت والحب

عندما يرغب مولود برج الحوت في إقامة علاقة عاطفية، فيحرص على أن تكون تلك العلاقة رومانسية، ويميل الرجل للمرأة القوية التي تساعده في الحفاظ على توازنه.