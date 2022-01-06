عالم مصري يكتشف نبضة ضوء تساوي مليارا من الثانية: بالصدفة البحتة «فيديو»

كشف الدكتور محمد ثروت حسن، الأستاذ في قسم الفيزياء والليزر بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل نجاحه في اكتشاف نبضة ضوئية تساوي مليارًا من مليار من الثانية، قائلا إنَّ الموضوع كان بالصدفة البحتة.

تاريخ الأتوثانية بدأ منذ عام 2000

وأضاف «حسن»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «عندما درست الدكتوراه في فيزياء الأتوثانية في الولايات المتحدة كانت المجموعة البحثية بدأت تعمل في هذا الموضوع منذ عام 2000، وهذا يلخص تاريخ الأتوثانية».

وتابع: «بعدما استطاع الدكتور أحمد زويل في رصد الجزيئات والذرات باستخدام الفيمتوثانية، العالم قال وماذا بعد؟، والتي جاءت برصد حركة الإلكترونات، وكان يجب لرصد الإلكترونات تطوير أداة تكون أسرع لرصدها، وهذا ما توصلت إليه المجموعة في سنة 2000، والتي توصلت إلى نبضات فوق البنفسجية شديدة القصر في الطول الموجي الخاص بها».

وواصل: «المشكلة التي تواجه النبضات أن طاقتها عالية جدا، وبالتالي لا نستطيع دراسة المادة أو الإلكترونات في المادة العادية، ولكن يتم دراستها تحت ظروف معملية في الفراغ وتحت ضغط جوي كبير للغاية، وهذا ما جعل عدم وجود تطبيقات كثيرة للأتوثانية حتى عام 2016، عندما استطعت في عمل نبضات ليزر أو ضوئية تكون سرعتها في الأتوثانية».

كواليس مقابلة أحمد زويل

وعن مقابلته للعالم الراحل أحمد زويل، قال: «القدر كان بيجمعني مع الدكتور زويل سنة 1999 فكنت لسه طالب جديد في كلية العلوم، وهو حصل على جائزة نوبل، وكان بالنسبة لي مثلاً أعلى، وفي 2012 أصر أن أنضم للمجموعة البحثية الخاصة به، وده كان شيء غريب لأن في العادي كان الناس هي اللي بتطلب تنضم للدكتور زويل مش العكس، فجمعني القدر تاني إننا نشتغل مع بعض».