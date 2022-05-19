عالم مصري في قائمة الأفضل في العالم يفوز بجائزة خليفة للتميز «فيديو»

كشف الدكتور محمد فرحات، أستاذ هندسة النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل حصوله على جائزة الشيخ خليفة للتميز على مستوى العالم العربي، قائلا إن جائزة الشيخ خليفة مختلفة عن الجوائز الأخرى، لأنها بها جزء تربوي مهم، وتعتمد على 3 معايير أساسية، منها الخدمة المجتمعية والتميز في عملية التدريس لما بعد التعليم الجامعي والبحث العلمي.

مهتم بتدريس الفوتو نت

وأضاف «فرحات»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن من ضمن التطبيقات التي جرى تجهيزها قبل إرسال الملف كان الجزء الخاص بالتدريس، متابعا: «أنا مهتم كثيرا بالتدريس خاصة أن المجال الخاص بي هو الفوتو نت، وهو مجال ليس سهلا أو غير معروف لدى الكثيرين».

وتابع: «علم الفوتو نت أو علم الفوتونكس هو علم يختص بتفاعل الضوء مع المادة، فأشياء قد تكون غير مرئية بالنسبة لك أو غير مفهومة أو لا تستطيع إيصالها للطالب بأساليب تقليدية لا تكون سهلة».

وواصل: «أي تفاعل للضوء مع المادة له تطبيقات نعمل عليها، كما أنني مهتم بفكرة تعريب العلوم ولا سيما مجال الفوتو نت، وهذه علمية لم تكن سهلة بالنسبة لي لكن عملت على مدار الثلاث سنوات الماضية، واستطعت تعريب 4 كورسات».

الضوء ليس خاصية موجية فقط

وعرف معنى «الفوتو نت»، قائلا إن المقصود به هو اللبنة الأساسية للضوء، «الناس كانت تعتقد أن الضوء عبارة عن موجة تمر أو خاصية موجية فقط، لكن جرى اكتشاف ظاهرة تسمى ظاهرة الكهروضوئية بأن الضوء عندما يسقط على معدن يحدث أشياء وينتج بعض الكهرباء».

وتابعت: «العالم الشهير آينشتاين استطاع تفسير ذلك، وأكد أن الضوء ليس فقط موجة ولكنه له طبيعة مزدوجة أي لديه خصائص ضوئية وجسمانية، والفوتو نت هو اللبنة أو الجسيم الذي ليس له كتلة لكن له طاقة، والتي عندما تسقط على سطح المعدن يمكن من خلالها نقل للطاقة».