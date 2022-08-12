المنشآت السياحية: 85% نسبة إشغال المطاعم منذ بداية أغسطس وحتى الآن

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإقبال على المطاعم السياحية منذ بداية شهر أغسطس الجاري وحتى الأن كانت جيدة للغاية، لافتا إلى أن نسب الإشغال تراوحت ما بين 75 إلى 85% وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بذات الفترة من عامي 2021 و2020، موضحا أن غالبية رواد المنشآت والمطاعم السياحية خلال هذه الفترة من السياح العرب.

مطاعم القاهرة الأكثر إشغالا

وأضاف «منصور» لـ«الوطن» أن المطاعم الموجودة بمحافظة القاهرة الكبرى كانت الأكثر إشغالا خلال أول أسبوعين بشهر أغسطس الجاري، فيما جاءت المنشآت السياحية بالساحل الشمالي ورأس البر في المركز الثاني من حيث نسب إقبال الرواد عليها يليها مطاعم الغردقة وشرم الشيخ.

السعوديون في المرتبة الأولى

وأشار إلى أن السياح السعوديين كانوا الأول عربيا في نسب التواجد بالمطاعم خلال تلك الفترة مع تواجد أعداد جيدة أيضا من السياح الكويتيين والإماراتيين والليبيين، لافتا إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر ستبدأ في التراجع الشهر المقبل مع بدء العام الدراسي بغالبية الدول العربية.

وأوضح أنه بداية من فصل الشتاء المقبل ستبدأ نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بالأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ في الارتفاع، لاسيما مع المؤشرات الخاصة بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج بداية من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن نسب الإشغال بمطاعم القاهرة الكبرى خلال فصل الشتاء ستتراوح ما بين متوسطة وجيدة وفقا لنسب السياح الوافدين للعاصمة خلال تلك الفترة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أنه بداية من آخر يوم خميس بشهر سبتمبر المقبل ستبدأ المنشآت والمطاعم السياحية في العمل وفقا للتوقيت الشتوي حيث ستكون مواعيد العمل خلالها من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 من صباح اليوم الثاني مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية للدولة.