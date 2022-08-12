موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر.. القاهرة والمحافظات الأخرى

يبحث الكثيرون عن موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك من أجل الذهاب لأداء الصلاة بالمساجد في الموعد دون تأخير، حيث يحرص البعض على طقوس خاصة في هذا اليوم.

وتوضح بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الأخرى في اليوم نفسه، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر

ويختلف موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر، بين المحافظات بحسب اختلاف التوقيت المحلي لكلا منها، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

- موعد صلاة الجمعة في القاهرة يأتي في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في الجيزة في تمام الساعة 12.00 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في القليوبية في تمام الساعة 12.00 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في المنوفية في تمام الساعة 12.01 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في البحيرة في تمام الساعة 12:04 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر.. يختلف بالمحافظات

- موعد صلاة الجمعة في الشرقية في تمام الساعة 11:58صباحا.

- موعد صلاة الجمعة في الغربية في تمام الساعة 12:01ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في الدقهلية في تمام الساعة 11:59صباحا.

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية في تمام الساعة 12:05 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط في تمام الساعة 12.00 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف في تمام الساعة 12.01 ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا في تمام الساعة 12.02ظهرا.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج في تمام الساعة 11:58 صباحا.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر في تمام الساعة 11:55 صباحا.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان في تمام الساعة 11:54 صباحا.