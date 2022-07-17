تعرف على سعر عداد الكهرباء الكارت 2022.. يصل إلى 1247 جنيها للأحادي

يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال هذه الساعات، عن سعر عداد الكهرباء الكارت 2022، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، والذي يعمل عن طريق شحن الكروت سواء كان «كودي أو ذكي»، كى يتمكنوا من معرفة سعر العداد، ومن ثم تغيير العداد العادي بالعداد الذكي «عداد الكارت».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، سعر عداد الكهرباء الكارت 2022، وفقا لوزارة الكهرباء.

سعر عداد الكهرباء الكارت 2022

- تصل قيمة سعر العداد الأحادي إلى 1247 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.

- تصل قيمة العداد الثلاثي إلى 1547 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.

- بالإضافة إلى 285 جنيها مصاريف تركيب العداد سواء للأحادي أو الثلاثي.

كما أن حالات تقسيط مقايسات العدادات مسبوقة الدفع سواء الكودية أو الأخرى تختلف من طلب إلى آخر، وهناك طلبات تشمل وصلة أرضية وبها عدادات فرعية وغيرها تشمل عداد واحد فقط.

أسعار مقايسات تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالقطاع التجاري في المدن والمراكز

- 30 جنيها للمتر تصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- 15 جنيها للمتر تصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

أسعار مقايسات العدادات مسبوقة الدفع بالقطاع السكني في المدن والقرى

- سعر المتر 18 جنيها تصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- سعر المتر 9 جنيهات تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

جدير بالذكر، أن وزارة الكهرباء والطاقة، قد أتاحت عدد من التطبيقات على الهاتف المحمول، للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد، ومنها: تطبيق «احسب فاتورتك»، وتطبيق «شكاوى الفواتير».