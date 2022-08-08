«تنظيم الكهرباء» يحل شكوى مواطن لتركيب عداد في الشاليه

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استجابته السريعة لشكوى أحد المستهلكين، يتضرر فيها من رفض شركة التوزيع المختصة تركيب عداد بالشاليه الخاص بإحدى القرى في الساحل الشمالي.

دراسة موضوع الشكوي بين الجهاز وشركة التوزيع

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أنّه بدراسة موضوع الشكوى، تبين طلب شركة التوزيع المختصة من الشاكي موافقة الجهة الإدارية المختصة، وطلب الجهاز من شركة التوزيع عدم الحاجة إلى طلب موافقة الجهة الإدارية للقرية؛ لسبق توصيل التيار الكهربائي للقرية ككل من خلال شركة التوزيع، واستوفى الشاكي المستندات الدالة على ملكيته للشالية، وتعاقدت على تركيب عداد للشاليه وتم تركيب العداد.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى، وكشف الجهاز عن الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».