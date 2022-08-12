إصابة 15 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مغاغة بالمنيا.. بينهم أطفال

أصيب 15 شخصا بينهم سيدات وأطفال إثر انقلاب سيارة ربع نقل، صباح اليوم الجمعة، على الطريق الدائري في مركز مغاغة شمال محافظة المني، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ربع نقل بمركز مغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن انقلاب السيارة رقم «7225 ن ص ا»، ربع نقل، بالطريق الدائري بالقرب من قرية الشيخ زياد، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

7 سيدات و3 أطفال بين المصابين في الحادث

وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي بمركز مغاغة والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بينهم 7سيدات و3 أطفال، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل جيع المصابين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي العلاج.

التحفظ على السيارة وفحص أسباب الحادث

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي قررت التحفظ على السيارة وسائقها تحت تصرفها، واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.