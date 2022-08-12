بعد 10 أشهر.. التحقيق في مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust» يقترب من نهايته

استكمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحليل المقذوفات في حادث إطلاق النار الخاطئ داخل موقع تصوير فيلم «Rust»، في أكتوبر الماضي، من قبل الممثل «أليك بالدوين»، والذي أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم «هالينا هاتشنز»، وإصابة المخرج جويل سوزا، ما يجعل التحقيق في الواقعة أقرب إلى الانتهاء، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وبدأ مكتب شرطة مقاطعة «سانتا في»، الأمريكية، التحقيق في حادث إطلاق النار في 21 أكتوبر الماضي، وكان المحققون ينتظرون تحليل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل إحالة القضية إلى المدعين العامين للنظر في الاتهامات المحتملة، وكانت تركز التحقيقات على كيفية وصول الذخيرة الحية إلى المسدس المستخدم في المشهد، مع التركيز على المسئولة عن السلاح «هانا جوتيريز ريد»، البالغة 24 عاما، والذي كان الفيلم، ثاني عمل تشارك به على الإطلاق.

وفيما يخص الذخيرة الحية التي تسببت في مقتل هالينا هاتشنز، قال المحققون إنه تم العثور على سبع طلقات حية أخرى في الموقع، كما تم العثور على 500 طلقة وهمية وفارغة، تم إرسالها إلى معمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو بولاية فرجينيا لتأكيد ما إذا كانت حية أم لا؟.

التحقيقات في واقعة «Rust» تنتظر سجلات هاتف أليك بالدوين

لا يزال المحققون ينتظرون استلام سجلات هاتف «أليك بالدوين»، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من تسليم الممثل هاتفه إلى قسم شرطة مقاطعة «سوفولك» في ولاية نيويورك، وحصل محققو «سانتا في» على أمر تفتيش الهاتف في ديسمبر، بعد أن رفض بالدوين تقديمه طواعية.

وبموجب اتفاق مع محامي بالدوين، وافق المكتب على قيام سلطات مقاطعة سوفولك بتفتيش الهاتف وتسليم أي دليل ذي صلة بإطلاق النار في فيلم «Rust».

غرامة 136 ألف دولار ودعوى قضائية ضد من منتجي «Rust»

منذ ذلك الحين، فرض مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيومكسيكو غرامة على شركة إنتاج الفيلم بواقع 136 ألف دولار بسبب إخفاقات سلامة الأسلحة النارية، كما رفعت عائلة مديرة التصوير دعوى قضائية ضد بالدوين ومنتجي الفيلم.