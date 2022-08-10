«السلامة المهنية» تقدم شكوى ضد شركة إنتاج فيلم «Rust»

مازالت أزمة فيلم «Rust»، الذي قتلت مديرة تصويره هالينا هتشينز بطلق ناري خاطئ، مستمرة، حيث قدم مكتب الصحة والسلامة المهنية في ولاية نيو مكسيكو شكوى إدارية، ضد الشركة المنتجة للفيلم بعد أن اعترضت الشركة على النتائج التي توصل إليها المكتب بأن ظروف العمل غير الآمنة، أدت إلى إطلاق نار عرضي أدى إلى مقتل المصورة وإصابة المخرج.

غرامة مالية

وفرض مكتب الصحة والسلامة المهنية، في أبريل الماضي، غرامة قدرها 136 ألف دولار على شركة إنتاج فيلم «Rust» لانتهاكها «المتعمد والخطير» لإجراءات السلامة في مكان العمل، وهو الحد الأقصى المسموح به، وفقا لما نشره موقع «ديد لاين».

قدمت الشركة، التي اعترضت على الدعوى، إشعارا استلمته لجنة مراجعة الصحة والسلامة المهنية بالولاية في 10 مايو، في 3 أغسطس قدمت الإدارة طلبًا لتمديد الموعد النهائي لتقديم شكواها الإدارية سعيًا لتطبيق الغرامة، وفي 4 أغسطس منحت اللجنة التمديد.

وقالت «السلامة المهنية» في شكواها الإدارية، المقدمة أمس الثلاثاء، إنها تطلب بكل احترام من المفوضية تأكيد استشهادها، وأن الهيئة تقيم غرامة على الشركة بمبلغ 136.793 دولارًا للمخالفات المؤكدة للأنظمة المعمول بها.

المدعى العام ينتظر تقارير التحقيق

وعلى الجانب الآخر، أوضح المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو الذي أشرف على حادث إطلاق النار المأساوي، أكتوبر الماضي في موقع تصوير فيلم «Rust»، أنه ينتظر تحليل «اختبار الطب الشرعي» قبل اتخاذ قرار رفع التهم الجنائية، وفقًا لمحامي المقاطعة ماري كارماك ألتويس.

وقال في بيان: «لتبديد أي شائعات حول قضية Rust، بمجرد أن يتلقى مكتب المدعي العام للمقاطعة القضائية الأولى التحقيق المكتمل من مكتب عمدة مقاطعة سانتا في، سنبدأ عملية الفرز».

وتابع: «حتى الآن، تلقى مكتبي أجزاء من تحقيق Rust، ولكنه لا يزال في انتظار رصيد التقارير التكميلية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: تحليلات الأسلحة النارية، وعلامات الأداة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختبار الطب الشرعي على السلاح الناري نفسه».