«قانوني» يوضح عقوبة المتسبب في حادث طريق: قد تصل إلى 10 سنوات سجنا

شهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من حوادث الطرق، التي كانت سببا في أن يفقد الكثير من الأسر والعائلات المصرية عددا من أفرادها، وأوضح محمود الحديدي، المحامي، الخبير القانوني، في تصريحات خاص إلى لـ«الوطن»، أن القانون المصري قد عمل اهتم بمسألة الطرق والمرور بشكل عام، وهناك عدد من العقوبات التي فرضها القانون على الشخص الذي يتسبب في وقوع حوادث طرق.

عقوبة التسبب في حادث

وأوضح الحديدي أنه وفقا للقانون، يتم معاقبة كل شخص كان سببا في موت غيره، بسبب إهماله للقواعد والقوانين، وتكون عقوبته هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلى جانب دفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما في حال تعاطي الجاني مواد مخدرة عند وقوع الحادث، أو كان مخلا بأصول وظيفته، تكون عقوبته في هذه الحالة عقوبته الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وفقا لما قاله الحديدي.

نص المادة من القانون

كما أشار إلى نص المادة رقم (238) من قانون العقوبات المصري: «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين».