الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم 4 سيارات على طريق القاهرة الجديدة

تستمع جهات التحقيق لأقوال المصابين في حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من منطقة التجمع وصولاً إلى المعادي، بنطاق القاهرة الجديدة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ونقلوا للمستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية على الفور.

الحالة الصحية للمصابين والتحفظ على الكاميرات

وطلبت جهات التحقيق تقرير الحالة الصحية للمصابين للاطلاع عليها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، واستدعت عددا من شهود العيان الذي توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

كما أمرت بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، تمهيداً لعرضها على لجنة فنية من خبراء المرور، لبيان ما إن كان في إحداها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغاً من إدارة الخدمات المعنية على الطرق يفيد بوقوع حادث سير مروري على الطريق الدائري بنطاق القاهرة الجديدة، في الاتجاه القادم من منطقة التجمع وصولا إلى المعادي، وبالانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات «سيارتا أجرة، وأخرى نقل وأخرى ميكروباص»، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة على الفور.

المرور ترفع آثار الحادث

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور، تمكنوا من رفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت جراء حادث السير.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الحادث، والتي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.