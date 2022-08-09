إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين على طريق أبو المطامير بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتي نقل على طريق أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين «نقل» بنطاق المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى المركزي.

تحديد هوية المصابين في الحادث

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين بالفحص إصابة كلا من فايز مسعود رحيل، 20 سنة، مقيم بجناكليس، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، ومحمد منصور عمر، 17 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وجابر عبد المنعم عبد المنعم، 28 عاما، مقيم بوادي النطرون، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عيد مصباح، 40 عاما، مقيم بجناكليس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانوية حيال الواقعة.