ارتفاع أسعار زيت النخيل عالميًا لأعلى مستوى خلال شهر بسبب قوة الطلب

وسعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي مكاسبها فوق 4,400 رينجيت ماليزي للطن، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أكثر من شهر، وجاء ذلك بدعم من قوة الطلب المحلي، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

ارتفاع صادرات ماليزيا

وفقًا للبيانات المسحية، فقد ارتفعت صادرات منتجات زيت النخيل من ثان أكبر منتج لزيت النخيل في العالم «ماليزيا»، في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس بنسبة 10٪ تقريبًا عن نفس الفترة في يوليو.

مخزونات زيت النخيل الماليزي

ومع ذلك، من المحتمل ارتفاع مخزونات زيت النخيل في ماليزيا بنهاية يوليو إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر بسبب ارتفاع الإنتاج والواردات.

في غضون ذلك، أدى قرار إندونيسيا بتخفيض سقف ضريبة الصادرات على زيت النخيل الخام إلى إضفاء مزيد من التفاؤل لصالح المضاربين على الارتفاع.

الإفراج عن المزيد من الكميات

وكان الحد من الزخم الصعودي هو احتمالات زيادة الصادرات من أكبر منتج في العالم بعد أن سمحت للمنتجين بشحن تسعة أضعاف الكمية المباعة محليًا بموجب القرارات السابقة، وبزيادة عن سبع مرات سابقًا قبل ذلك.

توقعات الانخفاض بنهاية الربع

وبحسب المنصة، فمن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 3722.88 رينجيت للطن بحلول نهاية الربع الجاري من 2022، عند 3293.59 للطن في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجيت في مارس 2022.

كبار المنتجين في العالم

وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85٪ من إمدادات زيت النخيل في العالم، تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا. ويبلغ حجم العقد 25 طن متري، ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.