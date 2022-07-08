ارتفاع طفيف في أسعار الزيوت وتوقعات بالتراجع لزيادة المخزون

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى 4,170 رينجيت ماليزي للطن، لكن من المتوقع أن تشهد انخفاضًا أسبوعيًا يزيد عن 11٪ لتظل قريبة من أدنى مستوى لها في عام، وسط توقعات بارتفاع المخزونات المحلية مرة أخرى في يونيو وزيادة حجم الصادرات من إندونيسيا.

وزادت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل، حصتها التصديرية، وتسمح الآن لمنتجي زيت النخيل بتصدير سبعة أضعاف الكمية المباعة محليًا، بزيادة عن خمسة أضعاف سابقًا، لتقليل المخزونات المحلية المرتفعة.

خفض رسوم التصدير

وتخطط أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم لتطبيق مزيج زيت النخيل بنسبة 35٪ في وقود الديزل الحيوي بحلول نهاية يونيو، وتدرس خفض ضريبة تصدير زيت النخيل لتشجيع المزيد من الشحنات.

وفي الوقت نفسه، ينتظر مجلس زيت النخيل الماليزي إصدار بيانات العرض والطلب الرئيسية لشهر يونيو الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق ارتفاع مخزونات نهاية يونيو بنسبة 12.3٪ عن مايو.

أعلى سعر للزيت الماليزي كان عند 7268 رينجت

وانخفضت صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1 إلى 20 يونيو بنسبة 10.5٪ إلى 738368 طنًا من 824589 طنًا تم شحنها في نفس الفترة من الشهر الماضي. وتظهر البيانات التاريخية أن أعلى سعر للزيت الماليزي كان عند 7268 رينجت ماليزي بما يعادل 1664.57 دولار أمريكي، للطن في مارس الماضي.

وفي أواخر مايو الماضي، استقرت العقود الآجلة لزيت النخيل عند نحو 6250 رينجت ماليزي، بعد أن قالت وزارة التجارة في إندونيسيا إنها تهدف إلى تصدير مليون طن من زيت النخيل.

آفاق الأسعار

بحسب توقعات مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 4879.84 رينجت ماليزي للطن بحلول الربع الجاري، كما تقدر بأن يتم تداول الطن عند 5433.97 في غضون 12 شهرًا.

ويعد زيت النخيل الخام زيت نباتي، ويستخدم بشكل أساسي في الأغذية المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85٪ من إمدادات زيت النخيل في العالم، تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا.