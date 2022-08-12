تفاصيل أول اجتماع للجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات

عقدت لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أول اجتماعاتها، وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم إنه تمت مناقشة واستعراض استراتيجية دعم سيدات الأعمال بالقطاعات الصناعية المختلفة تمهيدا لوضع خطة العمل المنبثقة منها خلال الدورة الحالية «2021 - 2025».

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الغرف الصناعية، وضمت لجنة سيدات الأعمال «شيماء عليبة، ومريم شقرة، وميرفت أبوعوف وميرفت خلف ونادية خليل وبهية نظيم»، والجهاز التنفيذي للجنة ريهام غازي وسحر عبد العظيم.

تشكيل لجنة لسيدات الأعمال

وقالت رنا جمالي، رئيسة اللجنة، إن تشكيل لجنة لسيدات الأعمال يأتي إيمانًا من اتحاد الصناعات بدور المرأة المصرية في المجتمع بصفة عامة والمجتمع الصناعي على وجه الخصوص، حيث تعددت القوانين الداعمة للمرأة في مصر، مثل اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة، وإصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، الذي منح الكثير من المزايا للأمهات العاملات.

قرارات هيئة الرقابة المالية

وفي عام 2019، نص القراران 123، 124، الصادران عن هيئة الرقابة المالية، بإلزام تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات وغيرها من التشريعات الداعمة للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا للبيان.

وأضافت «جمالي»، أنّ اللجنة تسعى لإعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن الأنشطة والمهام التي ستقوم بها اللجنة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك من خلال العمل على عدة محاور كتطوير البنية التشريعية وتقديم الدعم الفني سواء للشركات المملوكة أو التي تدار بواسطة سيدات أو على صعيد الشركات التي لديها نسبة من السيدات في قوة العمل مع التركيز على المشروعات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى السيدات.

وأكدت ريهام غازي مقررة اللجنة، أهمية إنشاء قاعدة بيانات لسيدات الأعمال على مستوى القطاعات الصناعية المختلفة وإتاحة الفرصة لهن لتبادل الأعمال، وكذلك ضرورة حصر جميع المبادرات الرسمية المدعومة من الجهات المانحة المحلية والدولية ومقدمي الخدمات للاستفادة من الخبرات الموجودة والتكامل فيما بينها وبين أنشطة اللجنة سعيا إلى أفضل استغلال للموارد المتاحة والإسراع في تحقيق الأهداف المنشودة.