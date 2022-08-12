«نحن شباب نغير ونتغير».. حملة «الإنجيلية» لتعزيز التطوع بمشاركة «التضامن» و«الرياضة»

أطلقت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الحملة الصيفية لتعزيز فكرة التطوع لدى الشباب من الجنسين من سن 12 إلى 21 سنة تحت عنوان «نحن شباب نغير ونتغير»، ويأتي هذا النشاط تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يأتي في 12 أغسطس من كل عام، وقد تم تنفيذ اللقاء الافتتاحي للحملة، أول أمس، بمشاركة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسؤول إدارة الشباب بمحافظة المنيا، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب حضور 60 من الشباب المتطوعين من الجنسين، كما تضمن اللقاء عرضًا مختصرًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية وأنشطتها وفكرة الحملة، وتقديم كلمات من السادة المسؤولين لتشجيع الشباب على التطوع مع التطرق إلى دور المؤسسات على المستوى المحلي في دعم واستثمار طاقات الشباب، وأهمية التطوع في إحداث تنمية المجتمعات، وحقوق وواجبات التطوع، وأدارت الندوة الدكتورة لاميس محمد الجافي، مدير وحدة التطوير المهني بكلية الألسن جامعة المنيا.

الحملة تهدف إلى تنمية مهارات وتعزيز قيمة التطوع للشباب

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: «حملة نحن شباب نغير ونتغير تهدف إلى تنمية مهارات وتعزيز قيمة التطوع للشباب من الجنسين، ذكورًا وإناثًا، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية واستثمار قدراتهم وأوقاتهم في إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمعات المحلية، وكذلك إتاحة الفرص لهم للتعلم حول مجالات تنمية المجتمع وأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 ودور الشباب في تحقيقها».

وفي نهاية اللقاء تم وضع خطة ميدانية مع الشباب للفترة من 11 أغسطس إلى 25 أغسطس تضمنت مجموعة من المبادرات والفعاليات التي يقودها شباب المتطوعين.