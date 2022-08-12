وزير الرياضة يفتتح فعاليات سباق «Iron man let’s try» بالعلمين الجديدة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات سباق Iron man let’s try بمنطقه الأرينا في مدينه العلمين الجديدة، والتي تقام على مدار اليوم وغدا، وذلك بتنظيم مجموعة «ستمينا» بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك كمرحلة تدريبية استعداداً لمنافسات بطولة «أيرون مان» العالمية، المقرر إقامتها في سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

1000 متسابق من 12 دولة في العلمين الجديدة

وتضمنت المنافسات الفعاليات في مدينة العلمين الجديدة سباقات دراجات وسباحة وركض، وسط حضور 1000 من الشباب والفتيات من 12 جنسية أجنبية ضمن أجندة فعاليات السياحة الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة: «مصر تستضيف وتنظم العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المختلفة على مدار العام بمشاركة العديد من اللاعبين والوفود الأجنبية، ما يسهم في تنشيط السياحة ويؤكد أهمية ودور السياحة الرياضية، وقدرة الدولة على استضافة مختلف الفعاليات».

وأضاف وزير الرياضة، أن هناك حالة من الحراك الرياضي التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة من خلال المشروعات والمهرجانات والفعاليات الرياضية المتنوعة، مثنياً على إقبال الشباب ومشاركتهم في تلك الفعاليات، وانبهارهم بمدينة العلمين الجديدة.

بطولة «أيرون مان» العالمية

وأوضح وزير الرياضة أن بطولة «أيرون مان» العالمية يتم الإعداد لها بشكل جيد بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية، للخروج بهذا الحدث الرياضي الكبير على أعلى مستوى تنظيمي على غرار مختلف البطولات والأحداث الدولية التي تستضيفها مصر.

حضر فعاليات السباق أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي الإدارة، وسعيد حسب الله، مدير عام علم النفس الرياضي بالوزارة، ومن شركة «ستمينا» حضر إدوارد سابا، وحسن خليفة.