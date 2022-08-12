قبيل انتهاء فترة عمادتها لـ«الإعلام».. هويدا مصطفى تحصل على اعتماد دولي لمركز التدريب

عقدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، قبل انتهاء فترة عمادتها للكلية، لقاء عمل عبر زووم مع كاثرين دي فريس مديرة برنامج التدريب المعتمد بشركة بلاك ماجيك ديزاين الرائدة عالميا في مجال صناعة البرمجيات وكاميرات السينما لمناقشة تفاصيل الاتفاق والذي بموجبه حصلت كلية الإعلام بجامعة القاهرة على اعتماد الشركة للتدريب على برنامج دافنشي ريسولف المتخصص في تصحيح ألوان الفيديو والسينما الرقمية ليصبح هذا التعاون أول تعاون على مستوى مصر، حيث أول جامعة عربية تنضم للشركاء المعتمدين للتدريب على البرامج المتخصصة في إنتاج الفيديو وتصحيح الألوان مثل «دافنشي ريسولف» والخدع السينمائية «فيوجن» والصوت «فيرلايت».

سوق العمل الإعلامية

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى أن هذا التعاون جاء لتزويد الطلاب بكل ما هو جديد في مجال المونتاج وتصحيح الألوان ولمواكبتهم مع كل ما هو جديد في سوق العمل الإعلامي ولتتيح لطلاب كلية الإعلام وللراغبين من العاملين في الصناعة التدريب على أحدث تكنولوجيا ومواكبة التطور التقني السريع في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي ولتأهيل الدارسين لمتطلبات سوق العمل بشهادات معتمدة من شركة بلاك ماجيك العالمية.

مركز تدريب كلية إعلام القاهرة

جدير بالذكر أن كلية الإعلام قامت بتجهيز معمل حاسب آلي جديد بأحدث أجهزة أبل ماكنتوش لتبدأ الدورات التدريبية التابعة لمركز التدريب بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة بسنت مراد مديرة مركز التدريب، وذلك بعد افتتاح المعمل.

حضر اللقاء الدكتورة هويدا مصطفى وأحمد عبد الله حميد المدرب المعتمد من شركة بلاك ماجيك ومروة صالح خبيرة المونتاج والجرافيك.