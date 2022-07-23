تعرف على أقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية وامتحان القدرات

عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة يحرص العديد من الطلبة والطالبات على البحث عن الكليات المناسبة للمجموع الخاص بهم أو مناسبة لقدراتهم المختلفة، ومن بين هذه الكليات تأتي كلية الإعلام جامعة المنوفية والتي تم افتتاحها منذ عامين فقط لتكون أول كلية إعلام بين محافظات دلتا النيل، وتشهد بحثا كبير عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأهميتها للطلاب.

التنسيق والمصروفات المتوقعة لكلية الإعلام جامعة المنوفية

ومن المتوقع أن يكون تنسيق القبول بكلية الإعلام جامعة المنوفية، عند 336 درجة أي ما يعادل 81.9%، وذلك بناء على تنسيق العام الماضي، كما تأتي المصروفات بـ 450 جنيهًا نقدًا في إدارة شئون الكلية عند التقديم الأوراق، حيث يوجد العديد من الطلبة والطالبات المهتمين في دخول كلية الإعلام لاعتبارها من الكليات الرائدة والتي تطلب الكثير من العمل للحصول على وظيفه بها.

أقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية

ويتواجد في كلية الإعلام جامعة المنوفية 3 أقسام وهي «قسم الاتصال التسويقي المتكامل، وقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وقسم الإذاعة والتليفزيون»، بالإضافة إلى وجود بعض المعامل والاستديوهات التي تساعد الطلاب على التدريب وتأهليهم وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلية مثل: استوديو الإذاعة والتليفزيون، ومعامل الجرافيك، ومعامل الصوتيات.

موعد امتحان قدرات كلية الإعلام جامعة المنوفية

وتعد كلية الإعلام جامعة المنوفية من الكليات التي تطلب امتحان قدرات زهنية ومعلوماتية ولابد من اجتيازها بنسبة نجاح محددة للدخول في الكلية، حيث اتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام أبنائها الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.