أماكن وتفاصيل امتحان قدرات كلية الإعلام 2022.. اعرف الضوابط العامة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن وتفاصيل امتحان قدرات كلية الإعلام 2022، موضحة أن التسجيل يبدأ اعتباراً من الإثنين المقبل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مشددة على طلاب الثانوية العامة بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم والاختبارات، لأنها شرط أساسي للالتحاق بالكلية بجانب المجموع.

أماكن امتحان قدرات كلية الإعلام 2022

- كلية الإعلام جامعة القاهرة

- محافظة القاهرة

- الجيزة

- الإسكندرية

- مطروح

- الفيوم

- القليوبية وتشمل «غرب شبرا الخيمة، شبين القناطر، الخانكة، قليوب، القناطر الخيرية، شرق شبرا الخيمة، العبور والخصوص»

كلية الإعلام جامعة السويس

- وتشمل أماكن امتحان قدرات كلية الإعلام 2022 محافظة السويس.

- محافظة بورسعيد

- محافظة دمياط

- محافظة شمال سيناء

- محافظة جنوب سيناء

- محافظة الإسماعيلية

كلية الإعلام جامعة بني سويف

- محافظة المنيا

- محافظة بني سويف

- محافظة أسيوط

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

- محافظة الوادي الجديد

- محافظة سوهاج

- محافظة قنا

- محافظة البحر الأحمر

- محافظة الأقصر

- محافظة أسوان

كلية الإعلام جامعة المنوفية

- محافظة القليوبية وتشمل بنها وكفر الشيخ وطوخ وقها

- محافظة الشرقية

- محافظة البحيرة

- محافظة الدقهلية

- محافظة الغربية

- محافظة المنوفية

تفاصيل امتحان قدرات كلية الإعلام 2022

كشف الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، تفاصيل امتحان قدرات كلية الإعلام 2022، موضحاً أن هذه الاختبارات تهدف للتعرف على مدى ثقافة الطلاب وتأهيله للكلية ولا تستلزم أي كورسات أو دورات تدريبية.

وأضاف «المرسي» لـ«الوطن»، أن الاختبارات تشتمل على مجموعة من المحاور المهمة وهي المحور الأول خاص بالحد الأدنى من المعرفة للإعلام من حيث القنوات الإعلامية والمؤسسات الصحفية والمحور الثاني خاص بالثقافة العامة فيجب أن يكون طالب الإعلام على قدر كبير من الثقافة في مختلف المجالات.

«المرسي»: مفيش حاجة اسمها كورس في أسئلة محتملة

وأوضح، أن المحور الثالث يتمثل في اللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الطالب الذي يملك جزءً بسيطاً من الثقافة العامة واللغة من السهل أن يجتاز هذه النوعية من الاختبارات، محذراً من الكورسات والدورات التدريبية: «الثقافة مش هتيجي من يوم وليلة».

وقال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: «مفيش حاجة اسمها كورس في أسئلة محتملة ممكن تيجي في الاختبار»، مؤكداً أن الطالب الذي يهتم بالقراءة والثقافة فرصته أعلى في اجتياز هذه الاختبارات، مشيراً إلى أنه لا توجد أي اختبارات بديلة للراسبين.

ونوه «المرسي»، إلى أن العمل في المجال الإعلامي يحتاج لقدرات: «لو مش موجودة يبقي الطالب غير مؤهل»، موضحا أن طريقة إعداد الاختبارات وتصحيحها ونتيجتها تكون بإشراف قطاع الدراسات الإعلامية والمجلس الأعلى للجامعات والكليات لا تتدخل في وضع الأسئلة، مؤكداً أن هذه الاختبارات لرفع كفاءة ملتحقي كليات الإعلام: «عشان كدا كنا بنطالب بمثل هذه الاختبارات خلال السنوات الماضية».