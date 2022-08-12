توقيع غرامات مالية على 9 من مستأجري شواطئ الإسكندرية لوجود مخالفات

صدق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على توقيع غرامات مالية على عدد 9 من مستأجري الشواطئ بعد رصد عدد من المخالفات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، محذراً أنه لن يتم التغافل عن أي تجاوزات وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات، مشددا على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفات مرة أخرى.

تكثيف الحملات الرقابية على شواطئ الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات، موضحا أن كافة شكاوى المصطافين ورواد الشواطئ يتم مراجعتها جيدا والتحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.

ثلاث غرامات مالية خلال الموسم الواحد

وأضاف أن لجنة مختصة بالادارة المركزية تعكف حاليا على حصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيتم فسخ التعاقدات معها، طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد، موضحًا أن خطوات فرض الغرامات المالية تتم أولا بتوجيه إنذار للمستأجر للمخالفة الأولى ويعقبها 3 غرامات مالية خلال الموسم الواحد متضاعفة القيمة، وبعد استنفاذ تلك الغرامات يتم فسخ التعاقد، وهو ما يمثل بطبيعة الحال خسارة مالية للمستأجر، حيث يتم حرمانه من استكمال فترة التعاقد ومصادرة التأمين النهائي ومنعه أيضا من التقدم لعمليات المزايدات التي تجريها محافظة الإسكندرية مستقبلا.

وأكد «رشاد» على الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى والاستفسارات التي يتم تلقيها على أرقام الشكاوى التي خصصتها الإدارة، وكذلك موقع الإدارة الرسمي من هـنـا.