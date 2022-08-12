غلق جزئي لكوبرى فيصل باتجاه الجيزة لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة الفاصل العرضي لكوبري فيصل تحديدا أعلى كوبري فيصل الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدنين وذلك للحد من التكدس المروري ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري.

الأعمال على مدار الـ24 ساعة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن استكمال أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري سوف يتطلب قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق الرابع عشر من نفس الشهر، على أن تكون الأعمال على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية إن الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري.

إرشاد المواطنين بمحيط الأعمال

وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية.

نشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال

وأوضح بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.