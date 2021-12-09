غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع مراد لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق منزل شارع مراد بكوبري الجيزة المعدني، لمدة 3 أيام بشكل جزئي؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكوبري ولتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.

أعمال صيانة بكوبري الجيزة المعدني

وتابع بيان المحافظة أنه سيتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبري، مما يستلزم غلق جزئي لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة ثلاثة أيام تبدأ في الساعة الــ 12 من صباح الجمعة 2021/12/10 وتنتهي في الـساعة الـ5 من صباح الأحد الموافق 2021/12/12 وذلك على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

وضع علامات تحذيرية لتنبيه قائدي المركبات

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدي المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.