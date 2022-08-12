خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب قبل امتحانات الدور الثاني: «ذاكروا 10 ساعات»

أيام قليلة تفصلنا عن عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022 التي تبدأ في 20 أغسطس المقبل وفقًا للجدول المعلن مسبقًا والمعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدأ بعض الطلاب الذين لم يحالفهم حظ النجاح والتوفيق في جميع المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة في الدور الأول، في البحث عن نظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وكذلك البحث عن أهم النصائح التي يجب اتباعها من أجل تجاوز تلك المرحلة والالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

أهم النصائح لتجاوز امتحانات الدور الثاني

وفي هذا السياق، قدم الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، بعض النصائح المهمة التي يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها، من أجل تجاوز امتحانات الدور الثاني والحصول على درجات النجاح، إذ يجب على الطالب وضع جدولًا خاصًا بالمذاكرة ومراجعة المواد الدراسية بأقصي سرعة، كما يجب عليه أن يذاكر لمدة 10 ساعات على الأقل في اليوم الواحد: «فاضل أيام قليلة والامتحانات تبدأ، فالمفروض الطلاب يحطوا جدول مذاكرة على الأقل الطالب يذاكر 10 ساعات في اليوم خلال الفترة دي، عشان يقدر يكمل أكبر قدر من المعلومات وهو لسه فاكر المنهج».

وتابع الخبير التربوي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب على الطالب أن يركز على الأجزاء التي أخفق فيها خلال امتحانات الدور الأول، حتى يستطيع تجاوز الامتحانات والحصول على درجة النجاح: «المفروض يبدأ يركز على الامتحانات ويشوف إيه اللي غلط فيه في الدور الأول، ونمط الأسئلة ونظامها، ويفضل يرتب نفسه»، مشيرًا إلى أن الطالب سيحصل على نصف الدرجة في كل مادة.

خبير تربوي: الطالب هياخد الدرجة كاملة إذا أجل السنة

وعن الطلاب الذين يرغبون في تأجيل المواد في العام المقبل، أوضح الخبير التربوي أنه يجب على الأقل أن يكون أهل الطالب على اقتناع تام بهذه الفكرة، حيث أن الطالب في هذه الحالة سيحصل على الدرجة الكاملة وليس نصف الدرجة كما في امتحانات الدور الثاني: «عشان الطالب يدخل يعيد السنة، لازم يكون أهله يكونوا مقتنعين بالنقطة دي، لأن طبعًا المصاريف بتتكلف».