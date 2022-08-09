7114 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

اختتمت صباح اليوم الثلاثاء، الامتحانات التحريرية لليوم العاشر والأخير «الدور الثاني» لطلبة الدبلومات الفنية وفق الجدول المعتمد، حيث أدى 7114 طالبا، الامتحانات في 327 لجنة بجميع النوعيات «صناعي- زراعي – تجاري – فندقي»، وذلك في 31 مادة امتحانية.

توفير جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات استكملت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، بتوفير كافة السُبل التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وشارك عدد من الجهات المعنية بالمحافظات من مديريات الصحة والشرطة في تأمين اللجان ومحيطها الخارجي بواسطة رجال الأمن، وتقديم الرعاية الطبية للممتحنين من الطلاب والمعلمين المشاركين بلجان سير الامتحان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة، وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات

ووجّه رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، واطمأن على عدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

وأكد ضرورة التنبيه على الطلاب باستكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية في التواريخ المحددة لكل لجنة.